Нефть дорожает в ожидании роста спроса в США и КНР

Мировые цены на нефть в пятницу, 2 августа, растут на фоне статистики повышения деловой активности в США - крупнейшего в мире потребителе сырья.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.37 мск выросла на 0,42% - до 110 долларов за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,63% и составила 108,57 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Как сообщил в четверг Институт управления поставками, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США в июле вырос до 55,4% с 50,9% в июне, превысив прогнозы аналитиков на уровне 52%.

Кроме того, накануне рост активности был зафиксирован и в промышленности КНР. Соответствующий показатель в июле вырос до 50,3 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее при прогнозе в 49,8 пункта.

Позже в пятницу Бюро статистики министерства труда США сообщит данные по безработице в стране за июль. Как полагают аналитики, безработица снизилась до 7,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 185 тысяч.