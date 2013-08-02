Добыча угля в Украине за 7 месяцев сократилась на 5,7%

10:12, 02 августа 2013
Энергетика
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Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,7% - до 47,761 млн тонн с 50,649 млн тонн.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, добыча угля в июле 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась до 7,069 млн тонн с 6,594 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,7% - до 40,523 млн тонн с 43,414 млн тонн.

Угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

Президент Украины Виктор Янукович 1 марта 2013 года в ходе пресс-конференции заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

В последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

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