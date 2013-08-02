"Газпром" и Total инвестируют в месторождение газа в Боливии 130 млн долл.
10:57, 02 августа 2013Энергетика
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Российский концерн "Газпром" и франко-бельгийская Total заключили с боливийской государственной компанией YPFB договор на освоение крупного газового месторождения.
"Газпром" и Total собираются инвестировать в проект 130 млн долларов, сообщает русская служба Би-би-си.
Договор был подписан в присутствии президента страны Эво Моралеса.
Компании проведут разведочные работы на месторождении Асеро, которое располагается на юго-востоке стране, занимая площадь более 785 тыс. гектаров.
Боливия экспортирует газ в Бразилию и Аргентину.
В 2006 году Эво Моралес национализировал большую часть нефтегазового сектора страны.
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