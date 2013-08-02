«ДТЭК Павлоградуголь» ввел в эксплуатацию новую лаву на шахте «Благодатная»

«ДТЭК Павлоградуголь» ввел на шахте «Благодатная» (Донецкая область), входящей в Шахтоуправление им. Героев космоса, в эксплуатацию новую 141 угольную лаву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на менеджера по коммуникациям ДТЭК Шахтоуправление им. Героев космоса Инна Сухорукова, инвестиции в приобретение нового оборудования и капитальный ремонт имеющихся мощностей для ввода в эксплуатацию этой лавы составили 38,4 млн грн.

Длина новой лавы, которую ввели в эксплуатацию на текущей неделе, составляет 260 метров, протяженность выемочного поля – 915 метров.

Планируется, что до конца 2013 года она обеспечит добычу более 400 тыс. тонн угля, и это позволит шахте увеличить запланированный годовой объем производства на 1,9%.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день добыча угля на шахтах «Благодатная» и им. Героев космоса, входящих в шахтоуправление им. Героев космоса, ведется шестью лавами - на шахте «Благодатная» эксплуатируются 2 забоя, шахта им. Героев космоса ведет добычу четырьмя. Осенью намечен ввод еще одной лавы на шахте им. Героев космоса, а также два новых забоя до конца года будет введено на шахте «Благодатная».

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» – угледобывающее предприятие Украины. В состав объединения входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

«ДТЭК Павлоградуголь» ведет добычу угля на территории Павлоградско-Петропавловского угленосного района Западного Донбасса. Предприятие осуществляет добычу энергетического и коксующегося угля, при этом основной объем приходится на энергетический уголь. Промышленные запасы «ДТЭК Павлоградугля» составляют 699,2 млн тонн, что при существующем уровне добычи обеспечивает предприятие углем на 56 лет.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.