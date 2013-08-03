Hellenic Petroleum одобрил продажу системы DESFA азербайджанской компании

Совет директоров Hellenic Petroleum в пятницу одобрил сделку по продаже азербайджанской компании SOCAR за 400 миллионов евро 66% акций оператора греческой газотранспортной системы DESFA, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую нефтяную компанию.

Hellenic Petroleum принадлежит 35% акций, а греческому агентству по приватизации HRADF - 31% акций DESFA. Накануне правление HRADF одобрило "улучшенное предложение" азербайджанской государственной нефтяной компании.

"Совет директоров Hellenic Petroleum одобрил предложенную сделку и рекомендовал ее окончательное утверждение на внеочередном общем собрании акционеров, которое созвано для этой цели на 2 сентября 2013 года. Предлагаемая сделка подлежит утверждению национальными и европейскими регулирующими органами", - говорится в сообщении компании.

Нефтяная компания опубликовала также решение совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров 2 сентября.

Конкурс по продаже DESFA проходил 10 июня, одновременно с конкурсом по продаже греческой газовой компании DEPA, главным претендентом на покупку которой считался российский "Газпром". Однако он не стал представлять обязывающие предложения на последнем этапе конкурса.