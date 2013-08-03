Hellenic Petroleum одобрил продажу системы DESFA азербайджанской компании

12:02, 03 августа 2013
Энергетика
0

Совет директоров Hellenic Petroleum в пятницу одобрил сделку по продаже азербайджанской компании SOCAR за 400 миллионов евро 66% акций оператора греческой газотранспортной системы DESFA, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую нефтяную компанию.

Hellenic Petroleum принадлежит 35% акций, а греческому агентству по приватизации HRADF - 31% акций DESFA. Накануне правление HRADF одобрило "улучшенное предложение" азербайджанской государственной нефтяной компании.

"Совет директоров Hellenic Petroleum одобрил предложенную сделку и рекомендовал ее окончательное утверждение на внеочередном общем собрании акционеров, которое созвано для этой цели на 2 сентября 2013 года. Предлагаемая сделка подлежит утверждению национальными и европейскими регулирующими органами", - говорится в сообщении компании.

Нефтяная компания опубликовала также решение совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров 2 сентября.

Конкурс по продаже DESFA проходил 10 июня, одновременно с конкурсом по продаже греческой газовой компании DEPA, главным претендентом на покупку которой считался российский "Газпром". Однако он не стал представлять обязывающие предложения на последнем этапе конкурса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter