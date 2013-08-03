Первый энергоблок Запорожской АЭС отключен на ремонт
12:30, 03 августа 2013Энергетика
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Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от сети на ремонт.
Об этом сообщается на сайте АЭС.
«3 августа в 00 часов 01 минуту энергоблок № 1 ЗАЭС отключен от сети и выведен в плановый средний ремонт, который продлится до 31 октября 2013 года», - говорится в сообщении.
В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность составляет 3800 МВт.
На энергоблоке №6 продолжается капитальный ремонт (72 сутки), который по плану продлится до 22 августа 2013 года.
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