Первый энергоблок Запорожской АЭС отключен на ремонт

Энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от сети на ремонт.

Об этом сообщается на сайте АЭС.

«3 августа в 00 часов 01 минуту энергоблок № 1 ЗАЭС отключен от сети и выведен в плановый средний ремонт, который продлится до 31 октября 2013 года», - говорится в сообщении.

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность составляет 3800 МВт.

На энергоблоке №6 продолжается капитальный ремонт (72 сутки), который по плану продлится до 22 августа 2013 года.