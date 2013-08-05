Цены на нефть растут на фоне готовности CША к диалогу с Ираном

Мировые цены на нефть растут в понедельник на фоне заявлений США о готовности к диалогу с Ираном после избрания нового президента, сообщает Прайм.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.10 мск выросла на 0,28% - до 109,26 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,21% и составила 107,17 доллара за баррель.

Президент Ирана Хасан Роухани, который в воскресенье официально вступил в должность, заявил, что единственный способ взаимодействия с его страной - диалог, а не санкции. В связи с инаугурацией пресс-секретарь Белого дома Джей Карни отметил, что США готовы к серьезным переговорам с Ираном. По его словам, сам Роухани признал, что его избрание отражает стремление иранцев к переменам.

В то же время, рост цен сдерживается публикацией данных по рынку труда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле выросло на 162 тысячи. Данные не оправдали прогнозов: аналитики ожидали роста числа рабочих мест на 185 тысяч.