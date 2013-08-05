«ДТЭК Днепрооблэнерго» планирует привлечь у «Ощадбанка» 106 млн грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «ДТЭК Днепрооблэнерго» планирует привлечь у «Ощадбанка» кредит в размере 106 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается сроком на 1 год.

Конечный срок подписания кредитного договора - 29 августа 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепрооблэнерго» в первом полугодии 2013 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 232,6 млн грн. В 2012 году - в размере 171,6 млн грн (по МСФО).

ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» (в конце июня 2012 года переименовано в ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.