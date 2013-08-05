”Транс Юкрейн” построит нефтеперегрузочный комплекс в Николаеве за 800 млн грн

Компания ”Транс Юкрейн” намерена до 2018 года построить комплекс по перевалке нефтепродуктов и других грузов возле специализированного морского порта ”Октябрьск” в Николаеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе администрации порта.

"Это перегрузка светлых нефтепродуктов. Это транзитный грузопоток", - сообщил руководитель Администрации спецпорта «Октябрьск» Андрей Егоров.

В администрации порта также сообщили, что стоимость проекта составляет 800 млн грн.

Комплекс планируется построить в 2014-2017 годах.

"В первый год работы планируется перегрузить порядка 600 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, а это получение дополнительных доходов - около 600 тыс. долларов получит государственное предприятие «Специализированный порт «Октябрьск», которое будет заниматься переработкой этих грузов, потому что комплекс будет заниматься только их выгрузкой и хранением", - сообщил Егоров.

Комплекс будет расположен слева от дороги к спецпорту на участке площадью 49 га.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Николаеве заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович сообщил, что украинское ООО ”Транс Юкрейн” намерено инвестировать не менее, чем 50 млн долларов в нефтеперерабатывающий комплекс в Николаеве возле порта ”Октябрьск”.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Специализированный морской порт "Октябрьск" был основан в 1965 году. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-лиманскому каналу (БДЛК).

Мощность порта позволяет перегружать до 3,5 млн тонн генеральных грузов в год.

Основная специализация порта «Октябрьск» – переработка генеральных тарно-штучных грузов.