Японская АЭС «Фукусима-1» вновь оказалась в аварийной ситуации

Наблюдательные органы Японии по атомной энергетике заявляют, что АЭС «Фукусима-1» вновь оказалась в аварийной ситуации в связи с сильным накоплением радиоактивных грунтовых вод, сообщает «ВВС Украина».

Они предупреждают, что если решение не будет найдено на протяжении трех недель, загрязненная вода может начать попадать в Тихий океан.

Продолжается возведение подземного барьера, который должен сдерживать грунтовые воды и не пропускать их в резервуары поврежденных реакторов. Тем не менее, уровень грунтовых вод вокруг АЭС быстро повышается.

Правительство Японии требует от компании-оператора TEPCO принять необходимые меры.

Напомним, в марте 2011 года в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" полностью расплавились топливные стержни сразу на трех реакторах. Обширные территории подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Из района станции пришлось эвакуировать около 80 тыс. человек.