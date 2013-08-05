Казахстан обнаружил новое месторождение на Каспии

На участке Жамбыл на казахстанском шельфе Каспия при испытании разведочной скважины получен приток нефти, сообщил министр нефти и газа Казахстана Узакбай Карабалин в ходе встречи с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"При испытании разведочной скважины на структуре Жамбыл был получен приток нефти с дебитом 60 тонн в сутки. Мы будем проводить дальнейшее изучение данного объекта, но уже сейчас можно говорить об обнаружении нового месторождения, с чем я хотел бы вас поздравить. Для нефтяников и всех нас это очень радостное событие", - сказал Карабалин.

Участок Жамбыл находится на Северном Каспии, расстояние от центра участка до берега - 60 километров, до порта Атырау - 180 километров на северо-восток, площадь участка - 1188 квадратных метров, передает агентство "Новости-Казахстан".

Глубина воды в районе работ составляет 4-5 метров. На участке Жамбыл, по имеющимся геолого-геофизическим данным, перспективными являются юрские и нижнемеловые комплексы отложений.