Нефть дешевеет в ожидании публикации данных по ее запасам

Мировые цены на нефть во вторник, 6 августа, снижаются на фоне ожиданий инвесторов статистики по запасам сырья от Американского института нефти.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.22 мск снизилась на 0,4% - до 108,51 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,43% и составила 106,48 доллара за баррель.

Позже во вторник инвесторы ожидают публикации данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют снижение запасов нефти за прошедшую неделю на 1,1 миллиона баррелей до 363,5 миллиона баррелей - минимальный уровень с января текущего года.

Инвесторы также продолжают отыгрывать новости из Ливии, где в июле работа практически на всех терминалах была приостановлена в связи с протестами рабочих. В настоящее время вновь открыты терминалы Marsa el Hrega и Zawiya. На сегодняшний день Ливия обладает самыми крупными в Африке резервами нефти.