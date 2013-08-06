«Энергетическая компания Украины» сократила производство электроэнергии на 9,4%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины», на выработку которых приходится 30% всей электроэнергии в Украине, в январе-июле 2013 года сократили производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,4% - до 35,4 млрд кВт/ч, сообщила УНИАН пресс-служба НАК «ЭКУ».

В частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за 7 месяцев текущего года произвели 32,8 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 8,1% меньше, чем за этот же период 2012 года.

Малые гидроэлектростанции с начала года произвели 0,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что соответствует уровню прошлого года.

Теплоэлектроцентрали в январе-июле 2013 года произвели 2,4 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 27,3% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» с начала года отпущено 10,1 млн Гкал тепловой энергии, что практически на уровне прошлогодних показателей.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 21 августа выставит на продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго», которая входит в НАК «ЭКУ».

В ежегодном обращении Президента Украины к Верховной Раде Виктор Янукович призвал правительство завершить все приватизационные процессы в электроэнергетической отрасли до конца 2014 года.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4 энергогенерирующих, 14 энергоснабжающих и 2 гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.