Нефть дешевеет на новостях из США

Мировые цены на нефть в среду, 7 августа, снижаются фоне заявлений членов ФРС относительно сокращения объема программы экономического стимулирования в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.08 мск снизилась на 0,74% - до 107,9 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 1,25% и составила 105,24 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Днем ранее глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что решение о сокращении объемов QEIII может быть принято на одной из оставшихся в этом году встреч ФРС. В понедельник с аналогичными заявлениями выступил глава ФРБ Далласа Ричард Фишер.

В то же время снижение стоимости нефти сдерживается публикацией данных Американского института нефти (API), который сообщил что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 августа, сократились на 3,7 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали снижение лишь на 2 миллиона.

"Причина, по которой мы видим небольшой подъем на рынке - активные продажи на протяжении предыдущих сессий. Данные по запасам нефти в США также играют большую роль для инвесторов", - цитирует Bloomberg гендиректора Barratts Bulletin Джонатана Барратта.