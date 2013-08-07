Казахстан продлил запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов

Правительство Казахстана продлило запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов до конца 2013 года, следует из постановления правительства, опубликованного в официальной прессе в среду, сообщает РИА «Новости».

"Ввести в период с 1 июля по 31 декабря 2013 года запрет на вывоз легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов, за исключением специальных бензинов, легких дистиллятов для бензинов моторных с октановым числом не более 80 и печного топлива бытового", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 1 июля, передает агентство "Новости-Казахстан".