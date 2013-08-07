Госпотребинспекция: 50% проверенных украинских АЗС продают некачественный бензин

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) совместно с Министерством внутренних дел начали проверки предприятий, реализующих нефтепродукты, на предмет качества бензина и дизельного топлива, а также соблюдения законодательства при реализации продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«Эти проверки с сегодняшнего дня уже идут по территории всей Украины», - сказал Орехов.

Он также сообщил, что проверки Госпотребинспекцией качества топлива показали, что доля некачественного бензина, который реализуется на АЗС, достаточно велика. Из проверок 400 АЗС на 50 из них были выявлены нарушения.

По словам Орехова, наиболее распространенным нарушением является занижение октанового числа бензина.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 766 единиц, в июне 2013 года в денежном выражении увеличилась на 0,3% – до 6,591 млрд грн против 6,568 млрд грн в мае 2013 года.

В июне через сеть АЗС было продано 284,5 тыс. тонн бензина, что на 0,9% меньше, чем в июне 2012 года; 166 тыс. тонн дизельного топлива, что на 12,6% больше, чем в июне прошлого года; 36,9 тыс. тонн сжиженного газа (на 16,4% больше); 10,6 тыс. тонн сжатого газа (на 14% меньше).

Государственная инспекция по защите прав потребителей Украины в 2012 году приняла 92 тыс. обращений от граждан, из которых 84% решены в пользу потребителей.