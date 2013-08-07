Миндоходов обнаружило в Полтавской области подпольный мини-завод

В Полтавской области сотрудники Министерства доходов и сборов Украины обнаружили подпольный мини-завод по производству горюче-смазочных материалов, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

«Высокий забор, ограждающий земельный участок, надежно скрывал от посторонних глаз производственный комплекс: сооружения, оборудование и установку по перекачке газового конденсата, наземные и подземные емкости для хранения горюче-смазочных материалов, оборудованные специальными механизмами», - говорится в сообщении Миндоходов.

Согласно сообщению, клиентами мини-завода были предприятия из разных регионов Украины. Незаконно изготовленные горюче-смазочные материалы отгружались оптовыми партиями и вывозились грузовым транспортом с автоцистернами. Организаторы бизнеса не смогли предоставить сотрудникам Миндоходов разрешающих документов, которые бы свидетельствовали о законности производства товара.

Миндоходов сообщило, что во время проведения обыска было обнаружено и изъято более 45 тонн нефте-газоконденсатной смеси, которая служила сырьем для производства, резервуары для хранения нефтепродуктов, оборудование на общую сумму 450 тыс. грн.

На сегодняшний день проводится экспертное исследование изъятых образцов горюче-смазочных материалов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Миндоходов закрыло сеть подпольных спиртовых мини-заводов в Запорожской, Одесской и Киевской областях. Было изъято 98 тонн спирта и промышленное оборудование заводов на сумму 7,9 млн грн.

Справка УНИАН. Горюче-смазочные материалы — нефтепродукты, к которым относят различные виды горючего и смазки, в основном в применении к автотранспорту: топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки), специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).