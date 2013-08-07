«Газпром» не намерен поставлять газ в Китай на менее выгодных условиях, чем в Европу - Куприянов

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» не намерен поставлять газ в Китай на существенно менее выгодных условиях, чем на европейский рынок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы не должны создавать условия, когда поставки на один региональный рынок будут для нас существенно менее выгодными, чем на другой, я имею в виду европейский (рынок – УНИАН). Как только мы найдем такой баланс, мы двинемся вперед в плане создания инфраструктуры», - сказал он.

По его словам, переговоры относительно цены на газ для Китая продолжаются, но сдерживающим фактором является то, что цены на китайском рынке регулируемые и достаточно низкие.

Куприянов напомнил, что «Газпром» планирует ежегодно поставлять в Китай 68 млрд. куб. м газа, что составляет более трети объема европейского рынка.

«То, что переговоры идут долго, – это естественно, они не могут завершиться в один день», - сказал Куприянов, отметив, что речь идет о поставках на протяжении нескольких десятилетий, а это требует значительных инвестиций.

«Мы настроены оптимистично и считаем, что мы должны следовать своим принципам – газ не будет добыт после того, как он будет продан», - сказал он.

По его словам, сначала надо подписать все коммерческие контракты и только потом вкладывать в инфраструктуру

При этом Куприянов не исключил, что по ключевым соглашениям договоренность может быть достигнута к сентябрю.

Справка УНИАН. Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Газпром» и крупнейшей государственной нефтегазовой компанией Китая КННК было подписано 14 октября 2004 года. Оно предусматривает, в частности, проработку вопросов, связанных с организацией «Газпромом» поставок природного газа в Китай, а также исследуются возможности реализации совместных проектов в области газопереработки и газохимии на востоке России и в третьих странах. Для руководства работой по выполнению соглашения создан Совместный координационный комитет. В соответствии с решением комитета, для ведения текущей работы по реализации соглашения создана Совместная рабочая группа, а также рабочие группы по основным направлениям сотрудничества.

В октябре 2009 года «Газпром» и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В декабре 2009 года были подписаны Базовые основные условия поставок газа из России в Китай.

На данный момент «Газпром» и КННК продолжают переговоры по коммерческим параметрам проектов поставок российского газа в КНР, предполагающим экспорт в эту страну до 68 млрд куб. м газа ежегодно.