«ДТЭК Днепрооблэнерго» начала модернизацию линий электропередач в Днепропетровске

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Днепрооблэнерго» в рамках инвестпрограммы на 2013 г. приступила к замене трасс воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35 и 150 кВ на подземный кабель из сшитого полиэтилена участка от подстанции «Левобережная-1» в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, более 7 км воздушных ЛЭП будет заменено кабельными.

«ДТЭК Днепрооблэнерго» инвестирует в проект около 27 млн грн. На отдельных участках для минимизации повреждений прокладку кабеля выполнят методом горизонтально-направленного бурения, без повреждения поверхности. Длина прокладываемого кабеля – 2,055 км.

Выполняет работы подрядная организация ООО «Черноморэнергоспецмонтаж», которая имеет опыт строительства кабельных линий высокого напряжения в таких городах как Киев, Одесса, Мариуполь и др. Завершить работы по укладке кабеля планируется в сентябре. В октябре этого года будет благоустроена территория жилого района «Левобережный-3».

«В городах Европы линии электроснабжения спрятаны под землей. Это безопасно для городской инфраструктуры и минимальные потери при передаче электроэнергии», – комментирует данный проект руководитель департамента по высоковольтным сетям «ДТЭК Днепрооблэнерго» Юрий Вознюк.

Как сообщал УНИАН, в феврале Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила «ДТЭК Днепрооблэнерго» инвестпрограмму на 2013 г. в объеме 349,423 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго» (до конца июня 2012 года – ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго») – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК (в середине апреля 2012 года DTEK Holdings Ltd приобрел 50% акций «Днепрооблэнерго» за 660,100 млн грн).