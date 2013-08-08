Цены на нефть снижаются на фоне данных о запасах сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг после публикации данных, указывающих на более слабое, чем ожидали аналитики, сокращении оптовых запасов сырья в США, сообщает Прайм.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 19.21 мск снизилась на 0,38% - до 107,77 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,4% и составила 104,88 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные министерства энергетики США, согласно которым коммерческие запасы нефти (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 2 августа, сократились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 363,3 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали снижение запасов на 2 миллиона баррелей.

В то же время, снижение цен нефть сдерживается публикацией позитивной статистики из Китая, крупнейшего потребителя нефти. Экспорт из страны в июле вырос на 5,1% против снижения на 3,1% в июне, превзойдя ожидания аналитиков, которые предполагали, что рост составит лишь 2%. В то же время увеличился и объем импорта - на 10,9% после снижения на 0,7% в июне. Аналитики прогнозировали рост импорта на 1%.