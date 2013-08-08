Антимонопольная служба РФ выясняет причины подорожания бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы в крупные нефтяные компании, чтобы выяснить причины роста розничных цен на рынках автомобильного топлива, сообщил ИТАР-ТАСС замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

"Мы направили письма во все основные нефтяные компании, и они нам до 12 августа должны дать объяснение о фактах роста цен на топливо", - сказал Голомолзин.

Он пояснил: "Рост цен в рознице может быть связан как с объективными факторами, такими как рост оптовых цен, а могут быть субъективные, такие как недопоставки на внутренний рынок". Однако чиновник подчеркнул, что "на данный момент сказать, что кто-то нарушает, нельзя".

В целом, по словам Голомолзина, изменение цен на розничных рынках беспокойства у ФАС не вызывает. "В этом году с марта по конец июня наблюдалось падение цен на топливо, сейчас рост имеет место быть, но ситуация меняется некритически и находится под контролем", - сказал он.

"Мы регулярно отслеживаем цены и на оптовом рынке и на АЗС и существенных оснований для серьезного повышения не наблюдаем, - подчеркнул замглавы ФАС. - Считаем, что розничные цены на топливо по итогам года не превысят темпов роста инфляции, сейчас же они ниже этой планки".

Согласно данным Росстата, рост цен на автобензин за 7 месяцев 2013 года составил лишь 2,1%, а за последнюю неделю с 29 июля по 5 августа цены подскочили сразу на 1,4%. Оптовый рост цен на бензин объясняется увеличением ставок акцизов во втором полугодии 2013 года. Ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо 4 и 5 классов (основная доля на рынке) проиндексированы в среднем на 6% (400 и 607 рублей за тонну).

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