Пинчук готовится к добыче сланцевого газа в Луганской области

Компания «Гео Альянс Высочанское», подконтрольная бизнесмену Виктору Пинчуку, готовится к добыче сланцевого газа в Луганской области.

Об этом, выступая на заседании Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), заявил руководитель департамента компании «Гео Альянс Высочанское» Сергей Стогний.

«В соответствии с общим геологическим исследованием было произведено бурение скважины №2. Был получен непромышленный дебет газа. После геофизических исследований, обществом было принято решение о проведении гидравлического разрыва пластов в более продуктивных интервалах», - сказал он.

По словам Стогния, компания уже в июле-августе текущего года обустроила площадку для техники, предназначенной для проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП).

«Гео Альянс Высочанское» проводит ГРП с помощью одной из крупнейших в мире американской нефтесервисной компании Halliburton.

«По оценкам компании Halliburton, которая разрабатывает дизайн ГРП (технико-экономическое обоснование - УНИАН), возможный начальный дебет скважины может составить 180-220 тыс. кубометров в сутки», - отметил представитель компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 августа 2013 года НКРЭ выдала частной компании «Гео Альянс Высочанское» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 168 млн кубометров в год.

Справка УНИАН. "Гео Альянс Высочанское" входит в группу компаний "Гео Альянс", которая в свою очередь входит в состав группы EastOne Виктора Пинчука.

"Гео Альянс Высочанское" ведет разработку Высочанского нефтегазового месторождения, расположенного в Луганской области. Промышленные запасы оцениваются в 320 млн куб. м газа, перспективные - 920 млн куб.м.

В августе 2012 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение Arawak Energy Ukraine BV (Нидерланды) на приобретение более 25% кипрской Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited холдинговой компании нефтедобывающей группы «Гео Альянс», которая имеет активы в Украине.

«Гео Альянс» владеет 16 лицензированными участками на разработку углеводородов, 15 из которых находятся в Днепровско-Донецкой впадине. За первое полугодие 2012 года компания добыла 133 млн куб. м газа.

Halliburton — американская компания, оказывающая сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли. Компания производит оборудование для бурения скважин, производит обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Компания насчитывает около 60 тысяч сотрудников по всему миру, на всех континентах, более чем в 70 странах мира.

Некоторые члены правительства и администрации при президентах Джордже Буше и Джордже Буше-младшем являлись крупными акционерами и членами совета директоров Halliburton. СМИ также связывают экс-вице-президента США Дика Чейни с компанией Halliburton.