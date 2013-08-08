Компания Пинчука получила лицензию на поставку 168 млн кубометров газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала частной компании «Гео Альянс Высочанское», подконтрольной бизнесмену Виктору Пинчуку, лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 168 млн кубометров в год.

Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 8 августа 2013 года.

Справка УНИАН. "Гео Альянс Высочанское" входит в группу компаний "Гео Альянс", которая в свою очередь входит в состав группы EastOne Виктора Пинчука.

"Гео Альянс Высочанское" ведет разработку Высочанского нефтегазового месторождения, расположенного в Луганской области. Промышленные запасы оцениваются в 320 млн. куб. м газа, перспективные – в 920 млн. куб. м.

В августе 2012 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал разрешение Arawak Energy Ukraine BV (Нидерланды) на приобретение более 25% кипрской Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited холдинговой компании нефтедобывающей группы «Гео Альянс», которая имеет активы в Украине.

«Гео Альянс» владеет 16 лицензированными участками на разработку углеводородов, 15 из которых находятся в Днепровско-Донецкой впадине. За первое полугодие 2012 года компания добыла 133 млн куб. м газа.

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