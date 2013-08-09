Украинская Sadovaya Group сократила продажи угля более чем в 4 раза

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group в июле 2013 года продала 1 тыс. 141 тонну угля, что на 77% меньше, чем месяцем ранее.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, продажи угля в июне к маю выросли на 35% - до 4 тыс. 930 тонн.

В прошлом месяце компания произвела 2,4 тыс. тонн угля по сравнению с 2 тыс. 409 тонн в июне и 1 тыс. 399 тонн в мае.

Запасы угля в июле составили 2 тыс. 168 тонн после 909 тонн в июне и 3 тыс. 430 тонн в мае.

Компания также сообщила о подписании в прошлом месяце контракта на поставку 24 тыс. тонн угольного концентрата в сентябре-декабре текущего года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Sadovaya Group сообщила о приостановке добычи угля на шахте "Садовая" и переводе шахты "Рассвет-1" на работу в ремонтном режиме из-за слабого спроса на добываемое топливо.

С этого времени шахты продолжают работать в режиме, который позволяет поддержать безопасность добычи в будущем.

Справка УНИАН. В 2012 году Sadovaya Group сократила продажи угля на 55% - до 569,6 тыс. тонн при падении добычи на 14% - до 407,5 тыс. тонн после роста на 15% и 70%, соответственно, годом ранее. Извлечение угля из отвалов в прошлом году снизилось на 86% - до почти 8 тыс. тонн.

По последним данным, 75% акций публичной с 2010 года компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.