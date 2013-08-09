Нефть дорожает в ожидании данных из КНР

Мировые цены на нефть растут в пятницу после снижения накануне, 8 августа, а также в ожидании статистики из Китая, второго крупнейшего в мире потребителя "черного золота", свидетельствуют данные бирж.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 7.59 мск выросла на 0,32% - до 107,02 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,73% и составила 104,15 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Снижение в четверг было связано с сохраняющимися ожиданиями начала сокращения объема стимулирующих мер в США, а также данными по запасам сырья в стране.

Минэнерго США 7 августа сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 2 августа, сократились на 1,3 миллиона баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 миллиона баррелей. При этом стало известно, что за неделю объем добычи нефти в стране вырос на 18 тысяч баррелей в день - до 7,56 миллиона баррелей, максимума с 1989 года. За текущий год объем добычи вырос на 8,2%.

Позже в пятницу инвесторы ожидают публикацию данных по объему промышленного производства и розничным продажам в КНР в июле.