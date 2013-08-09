«Львовоблэнерго» намерено купить контрольный пакет «Тернопольоблэнерго»

Энергоснабжающая компания «Львовоблэнерго» намерена купить 50,99% госпакет акций предприятия «Тернопольоблэнерго», к подготовке приватизации которого Фонд госимущества приступил в июне 2013 года.

Об этом говорится в сообщении «Львовоблэнерго» в официальном бюллетене "Ценные бумаги Украины".

Согласно сообщению, компания намерена приобрести 31 млн 154 тыс. 360 штук простых именных акций общей номинальной стоимостью 7 млн 788 тыс. 590 грн.

Также в сообщении отмечается, что приобретение планируется осуществить путем участия в конкурсе, который будет проведен Фондом Государственного имущества Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго. В частности, начата подготовка конкурсов по продаже 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 60,248% «Запорожьеоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго».

Справка УНИАН. «Тернопольоблэнерго» было создано 15 февраля 1999 года. Компания осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Тернопольской области.

В настоящее время 50,999% акций компании владеет государственный энергохолдинг НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обе Кипр).

“Львовоблэнерго” – монополист по поставке электроэнергии во Львове и Львовской области.

Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Margaroza Commercial Limited и Lex Perfecta Limited, владеющие по 25% акций облэнерго, Zocatini Enterprises Ltd и Miosaria Commercal Ltd, владеющие по 13,4921%, а также Kerelio Commercial Limited владеющая 12,19% акций компании.