Украина снизила потребление электроэнергии на 4,6%

Украина в июле 2013 года сократила потребление электроэнергии по сравнению с июлем 2012 года на 4,6% - до 14,102 млрд кВт/ч.

Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, в июле текущего года средняя величина потребления электрической мощности в часы контроля максимальной нагрузки объединенной энергосистемы Украины составляла 20 271 МВт, что на 735 МВт или на 3,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также в сообщении компании отмечается, что некоторые регионы Украины превысили предельно допустимые показатели электропотребления. В частности, Донецкая область — на 5,3%, Житомирская область — на 2,9%, Луганская область — 2%.

Среди энергоемких предприятий, по данным «Укрэнерго», 2 предприятия превысили договорные величины потребления электрической энергии на 5,2 млн кВт/ч или на 1,1%. В частности, «АрселорМиталл Кривой Рог» - на 2,8 млн кВт/ч (0,8%), «Южный ГОК» - на 2,4 млн кВт/ч (2,1%).

Как ранее сообщал УНИАН, по данным министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-июне 2013 года уменьшила потребление электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,6% - до 74,283 млрд кВт/ч. В июне 2013 года потребление электроэнергии по сравнению с июнем 2012 года уменьшилось на 2,9% - до 11,093 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

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