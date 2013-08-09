Проектную документацию «Завода по производству ядерного топлива» утвердят осенью

Проектная документация украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива» должна быть утверждена в октябре- ноябре текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Русатом Оверсиз».

«Разработка проектной документации завершена и передана на госэкспертизу. После ее завершения проект будет направлен на утверждение в Кабинет министров Украины. Участники проекта рассчитывают, что проектная документация будет утверждена в октябре-ноябре текущего года», - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора дирекции по сотрудничеству со странами СНГ и Восточной Европы ТВЭЛ Олега Григорьева.

Также в сообщении отмечается, что относительно допэмиссии - "ТВЭЛ" был готов внести средства в установленные сроки, однако украинский госконцерн «Ядерное топливо» попросил отложить корпоративные процедуры.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 июля 2013 года министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что российская сторона выразила готовность профинансировать выкуп дополнительной эмиссии акций украинско-российского совместного предприятия «Завод по производству ядерного топлива» в объеме 50 млн долл.

В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания ТВЭЛ зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании ТВЭЛ. Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.

В марте 2013 года акционеры предприятия «Завод по производству ядерного топлива» выразили намерение до 1 июля 2013 года внести в уставный капитал завода (путем проведения дополнительной эмиссии) 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл.