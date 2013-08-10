США будут помогать Украине достичь энергетической независимости

Одним из главных приоритетов Соединенных Штатов Америки в сотрудничестве с Украиной является поддержка стремления украинцев достичь энергетической независимости.

Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил в интервью Радио Свобода.

«Это важная коммерческая инициатива, поскольку мы имеем две большие американские нефтяные компании, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, – это ExxonMobil и Chevron. Но это тоже важная геостратегическая инициатива. Я уверен в этом, базируясь на дискуссиях с руководством этих компаний», - сказал Пайетт.

Он прибавил, что ExxonMobil и Chevron очень заинтересованы в работе на украинском энергетическом рынке.

«Они хотят принести лучшие американские технологии, ноу-хау и американские деньги в украинский энергетический сектор. Это будет очень хорошо для украинцев и поможет Украине в достижении цели относительно энергетической независимости», - отметил посол.

По его словам, следующим шагом должно быть завершение заключения соглашения о добыче сланцевого газа с компанией Chevron.

«Ожидается согласование (этого соглашения) на областном уровне. Что же касается ExxonMobil, то сейчас проходят переговоры с правительством. Надеюсь, что за пару лет мы увидим значительные инвестиции – около сотен миллионов долларов», - резюмировал Пайетт.

Посол надеется, что обе американские компании будут создавать рабочие места в Украине, которые позволят стране развивать добычу ее природных ресурсов в дальнейшем, и помочь Украине достичь энергетической независимости, которая будет выгодна обеим странам.

Как сообщал УНИАН, Сенат утвердил Пайетта в должности посла США в Украине 9 июля. Он сменил Джона Теффта, работавшего в Украине с ноября 2009 года. Новый посол принял присягу 30 июля в Госдепартаменте в Вашингтоне. 3 августа Пайетт прибыл в Киев.

Пайетт раньше работал заместителем посла США в Индом, генеральным консулом в Гонконге, вице-консулом в Гондурасе.