Нефть подорожала на фоне прогноза ОПЕК и данных из Китая

Мировые цены на нефть выросли в пятницу на 1,4-2,5% на фоне решения Организации стран-экспортеров нефти повысить прогноз по мировому спросу на сырье в 2013 году, а также позитивной статистики по промышленному производству в Китае, сообщает РИА Новости.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil подскочила на 1,54 доллара или 1,4% - до 108,22 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 2,57 доллара или 2,5% - до 105,97 доллара за баррель.

ОПЕК незначительно повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2013 году - до 89,71 миллиона баррелей в сутки, что на 790 тысяч баррелей больше показателя за 2012 год.

Участников рынка порадовали и новости из КНР, где объемы промышленного производства в июле возросли на 9,7% в годовом выражении при прогнозе роста на 8,9%.