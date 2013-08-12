Цены на нефть начали неделю с неопределенности

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне позитивных новостей по промышленному производству в Китае и в ожидании статистики из США, сообщает Прайм.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.15 мск снизилась на 0,14% - до 108,06 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,06% и составила 106,04 доллара за баррель.

Объемы промышленного производства в Китае в июле возросли на 9,7% в годовом выражении при прогнозе роста на 8,9%.

Позже в понедельник Минфин США опубликует данные по дефициту бюджета страны за июль. Аналитики ожидают, что дефицит бюджета увеличился до 94 миллиардов долларов против дефицита в 69,6 миллиарда годом ранее.

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