В промышленных городах Донбасса установят специальные приборы экоконтроля

В промышленно нагруженных городах Донецкой области планируют установить датчики, с которых данные о реальном состоянии экологии будут транслироваться на мониторы.

Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий сообщил на пресс-конференции, информирует Правительственный портал.

Шишацкий подчеркнул, что дал соответствующее поручение областному департаменту экологии и природных ресурсов.

По его словам, датчики с мониторами будут установлены, в частности, в Горловке, Донецке, Мариуполе, а также в населенных пунктах, где работают тепловые электростанции.

«Люди должны владеть информацией о том, находятся они в безопасности или нет», - сказал Шишацкий.

В то же время он констатировал, что промышленные компании чаще всего не заинтересованы в обнародовании реальных данных о том, насколько они загрязняют, в частности, воздух. Именно поэтому, по словам Шишацкого, покупка и обслуживание датчиков должны осуществляться за счет бюджетных средств, а не предприятий.