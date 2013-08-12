Всемирный банк выделит теплоснабжающим предприятиям 300 млн долл.

В рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» Всемирный банк выделит инвестиционный займ в размере 300 млн долл.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно сообщению, финансирование в рамках проекта будет предоставлено для ККП «Донецкгортеплосеть», КП «Харьковские тепловые сети», ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», ГКП «Херсонтеплоэнерго», КП «Винницагортеплоэнерго», ГГП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» и КП «Гортепловодэнергия» (Каменец-Подольский Хмельницкой обл.).

Инвестиции будут направлены на повышение экономической и энергетической эффективности предприятий, минимизацию расходов топливно-энергетических ресурсов, усовершенствования институционного потенциала и повышения надежности функционирования систем теплоснабжения.

Старт реализации проекта запланирован на вторую половину 2014 года.

Как сообщал УНИАН, руководство Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы официально подтвердило свои намерения относительно финансирования проекта «Развитие городской инфраструктуры-2», предусматривающего модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По данным Минрегиона, целью проекта будет улучшение качества и надежности услуг в сфере водоснабжения, водоотвода и обращения с твердыми отходами путем осуществления инвестиций в инфраструктуру и перестройку институционного потенциала городов Киева, Харькова, Донецка, Краматорска, Кировограда, Житомира, Коломыи и Тернополя.