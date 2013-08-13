Прогнозы по запасам сырья в США подняли цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 13 августа, цены на нефть растут на фоне ожидания статданных из США по запасам сырья.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,01% - до 108,98 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,1% и составила 106,22 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как прогнозирует большинство аналитиков, запасы топлива в США уменьшились на 1,55 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 9 августа.

Эксперты отмечают, что четкой тенденции на рынке нефти сейчас нет. WTI двигается в пределах 102-109 долларов за баррель.

Увеличению цен способствует также заявление представителя компании BP Эрика Джейрмо о сокращении добычи на месторождении Ekofisk в Северном море из-за технических неполадок на одной из платформ.