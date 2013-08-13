Шестой блок Запорожской АЭС введен в эксплуатацию после почти 3-месячного ремонта

Одна из крупнейших в Европе атомных электростанций – Запорожская АЭС 12 августа ввела в эксплуатацию энергоблок №6 после 81 суток планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«12 августа после тепломеханических и электрических испытаний энергоблок № 6 Запорожской АЭС подключен к сети. Капитальный плановый ремонт на энергоблоке продолжался восемьдесят один день», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 13 августа в работе находятся 11 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 162-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 62-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 11-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС – 5-е сутки среднего планового ремонта.

В связи с диспетчерскими ограничениями турбогенератор №2 энергоблока №1 Ривненской АЭС переведен в режим «резерв» до 7 октября 2013 года.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 230 МВт, для Ривненской АЭС – 2 500 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 780 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 000 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.