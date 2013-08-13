Действие стандарта Евро-3 на дизельное топливо продлено до 1 ноября

Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандарта качества Евро-3 на дизельное топливо до 1 ноября 2013 года.

Об этом говорится в соответствующем приказе министерства от 1 августа 2013 года.

Согласно документу, во исполнении ранее достигнутых договоренностей на заседании экспертно-аналитической группы по вопросам функционирования рынка нефти и нефтепродуктов 12 июля 2013 года, принято решение продлить срок действия ДСТУ 3868-99 (соответствует стандарту Евро-3).

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до конца марта утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.