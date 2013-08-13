«Нафтогаз» за полгода сократил доход от транзита газа на 12%

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года сократила доход от транзита природного газа в страны ЕС и СНГ до 10,928 млрд грн, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Согласно сообщению, в натуральном выражении компания за 6 месяцев 2013 года сократила транзит газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 11,3% – до 39,353 млрд куб. м с 44,355 млрд куб. м.

Также в сообщении отмечается, что «Нафтогаз» за первое полугодие текущего года реализовал 15,796 млрд куб. м газа на сумму 31,994 млрд грн, в то время, как за аналогичный период прошлого года компания реализовала 26,678 млрд куб. м газа на 49,553 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года сократил доход от транзита природного газа в страны ЕС и СНГ до 5,6 млрд грн, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2012 году компания сократила доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 23,75 млрд грн.

Также компания в 2012 году реализовала 41,929 млрд куб. м газа на сумму 76, 788 млрд грн, что на 11,6% меньше, чем в 2011 году.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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