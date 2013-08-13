Крупнейший в Европе энергоконцерн E.On AG за полгода достиг хороших результатов

Чистая прибыль крупнейшего в Европе немецкого энергоконцерна E.On AG в первом полугодии текущего года составила 3,07 миллиарда евро, что на 6% выше аналогичного показателя за 2012 год, сообщает Прайм.

Прибыль на одну обыкновенную акцию составила 1,61 евро против 1,52 евро годом ранее.

Показатель EBITDA составил примерно 5,7 миллиарда евро, сократившись на 15% в годовом выражении. Аналитики ожидали показатель на уровне 5,53 миллиарда евро.

Объем инвестиций компании составил 4,53 миллиарда евро, увеличившись сразу на 67% по сравнению с 2012 годом. Операционный денежный поток возрос на 65%, до 4,08 миллиарда евро.

Компания сохранила предыдущий прогноз и ожидает показатель EBITDA по итогам года в пределах 9,2 - 9,8 миллиарда евро, а базовая чистая прибыль будет в диапазоне 2,2-2,6 миллиарда евро.