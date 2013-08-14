Между Россией и Беларусью зреет "бензиновый" скандал

Чиновники Минэнерго и ФАС России выясняют сейчас причины июльского скачка оптовых цен на нефтепродукты на 20-30%. Рост был спровоцирован ажиотажным спросом на топливных биржах, где продается лишь 10–15% производимого в стране бензина.

Участники рынка одним из «зачинщиков» подъема биржевых оптовых цен на бензин в июле называют белорусские компании. Впрочем, в Минэнерго не разделяют белорусскую версию, а эксперты указывают, что первыми цены подняли НПЗ «Роснефти» и «Газпром нефти», пишут "Известия".

С 1 по 7 августа 2013 года на бирже спрос на бензин «Регуляр-92» превышал предложение на 96–212%, «Премиум-95» - на 125–210%.

Источник в крупной нефтяной компании уверяет, что оптовые цены на бензин были взвинчены искусственно путем раздувания ажиотажного спроса на биржах, а накопленных резервов топлива вполне хватило бы для удовлетворения планового спроса на бензин.

ФАС уже пообещала найти виновных и потребовала от нефтяных компаний объяснений.

Но "нефтяники" настаивают, что одной из причин роста оптовых цен на бензин в июле стало падение объемов продаж белорусского бензина на бирже, что привело к дефициту на внутреннем рынке. В конце июня - начале июля белорусские компании подняли цены на свое моторное топливо, ориентируясь на цены на рынках Северной Европы и Украины (примерно на 3–4 тыс. рублей за тонну дороже, чем продавали российские нефтяники). При этом на белорусских продавцов бензина не распространяется совместный приказ ФАС и Минэнерго о возможности повышать стартовую цену на партию выставляемого топлива не более чем на 20% от цены закрытия биржи предыдущего дня. Таким образом, виртуально белорусское топливо на бирже присутствовало, но по такой цене его не покупали, так как поначалу цены у российских нефтяных компаний были ниже.

По словам представителя концерна «Белнефтехим», информация о том, что Белоруссия не выполняет свои договоренности по поставкам нефтепродуктов в Россию, неверна.