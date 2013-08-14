Нефть подорожала на фоне статистики из США

Мировые цены на нефть во вторник, 13 августа, выросли на фоне публикации статистики по розничным продажам в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,72 доллара — до 106,83 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil поднялась на 0,85 доллара — до 109,82 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Инвесторы также ожидают публикацию статистики по запасам сырья в США. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, оптовые запасы нефти в США за неделю сократились на 1,5 миллиона баррелей и составили 361,8 миллиона, оказавшись на минимальном уровне с января 2011 года.