«Укргидроэнерго» получило госгарантии на 1,5 млрд грн для достройки Днестровской ГАЭС

Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для оператора украинских гидроэлектростанций - государственной компании «Укргидроэнерго» для достройки первой очереди Днестровской аккумулирующей электростанции.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 17 июля 2013 года.

Согласно документу, правительство возложило на Министерство энергетики и угольной промышленности, как главного распорядителя средств для реализации проекта, обязательства по привлечению кредита под госгарантии на 1,5 млрд грн с процентной ставкой не более 9,5% годовых, сроком не более 10 лет.

Также Кабмин рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), предусмотреть в составе тарифа на отпуск электрической энергии "Укргидроэнерго" средства для погашения и обслуживания данного кредита.

Правительство установило для "Укргидроэнерго" плату за предоставление госгарантий в размере 0,002% годовых от остатка суммы гарантийных обязательств.

Согласно правительственному постановлению, общая сметная стоимость строительства первой очереди Днестровской ГАЭС – 8,458 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, строительство первой очереди Днестровской гидроэлектростанции завершится в 2015 году.

Днестровская ГАЭС, мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями.

В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года. Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.

По состоянию на 2006 год, 87,4% акций компании контролировала НАК «Энергетическая компания Украины», еще 11,47 % акций принадлежало ОАО «Укргидроэнерго», остальное - миноритарным акционерам.