Немецкая RWE объясняет значительный рост дохода победой в суде над "Газпромом"

Немецкий производитель электроэнергии RWE увеличил чистый доход на 19 процентов до 1,99 миллиарда евро в первом полугодии, объяснив это главным образом победой в судебном споре с российским Газпромом.

"19-процентный рост в основном связан с благоприятным решением суда", - говорится в сообщении компании.

В июне RWE, которая судилась с российским концерном из-за условий поставок топлива, в том числе высоких цен на него, сообщила, что суд принял решение в ее пользу, обязав Газпром возместить расходы на покупку газа. Газпром подтвердил, что цены будут скорректированы за период с мая 2010 года по май 2013 года.

RWE сообщил, что это решение добавило 1 миллиард евро его операционным результатам за первое полугодие, передает Reuters.

"Мы получили компенсационные выплаты, которые покрывают большую часть потерь, понесенных с момента заключения контракта на поставки в 2010 году", - сказал глава RWE Питер Териум.

В июне российский газовый концерн сообщил, что заложил на 2013 год на возможные ретроактивные платежи клиентам в Европе почти до 200 миллиардов рублей и уже за первый квартал вернул им 23миллиарда рублей - почти столько, сколько первоначально планировал отдать за весь 2013 год.

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