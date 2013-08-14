Чистая прибыль «Газпрома» за полгода упала на 34,7% - до 8 млрд долл.

Чистая прибыль ОАО «Газпром» (по РСБУ) в январе-июне 2013 года снизилась на 34,7% - до 250,143 млрд рублей (8 млрд долл.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на квартальный отчет российского газового холдинга.

Согласно сообдению, выручка "Газпрома" в первом полугодии возросла на 5,2% - до 1,92 трлн рублей (приблизительно 60 млрд долл.).

Выручка от продаж газа сократилась на 0,7% - до 1,431 трлн рублей (4,6 млрд долл.). Валовая прибыль за первое полугодие снизилась на 2% - до 984,832 млрд рублей, прибыль от продаж упала на 12,9% - до 477,978 млрд рублей, прибыль до налогообложения снизилась на 30,6% - до 348,538 млрд рублей.

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. Чтобы исправить ситуацию, за последние три года российский монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше. Между тем, "Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.

Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые. контракт будет подписан в конце июня), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Как уверяют эксперты, с открытием словацкого маршрута Украина сможет полностью диверсифицировать поставки газа в страну.

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