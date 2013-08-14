Кабмин одобрил акционирование «Укрэнерго»

Кабинет министров Украины одобрил акционирование национальной энергетической компании «Укрэнерго» с целью повышения кредитоспособности предприятия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Это (корпоратизация «Укрэнерго» - УНИАН) сделано для того, чтобы предприятие стало кредитоспособным и для привлечения инвестиций, для выполнения государственной программы», - сказал Ставицкий.

В июле Ставицкий уже заявлял о возможной корпоратизации «Укрэнерго». Однако такой шаг, по словам министра, отнюдь не означал прямой приватизации компании. Более того, по сообщению ряда СМИ, целью акционирования могло стать привлечение дополнительных 47,5 млрд грн для модернизации производственных мощностей компании.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.