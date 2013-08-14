Утвержден финплан «Укртранснафты» на 2013 год - доходность компании увеличена в 3,5 раза

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 14 августа, утвердил финансовый план национального оператора нефтетранспортной системы Украины - компании «Укртранснафта», предполагающий увеличение доходности компании в 3,5 раза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«В 3,5 раза увеличена доходность, и более чем в 2 раза будет уплачено (налогов и сборов - УНИАН) в госбюджет в этом году», - сказал министр.

Ранее он сообщил, что Украине рассчитывает увеличить транзит нефти в страны Европейского союза минимум на 5% по итогам года.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» в январе-июне 2013 года увеличила чистую прибыль на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 168,928 млн грн с 101,886 млн грн. Компания также увеличила доход от реализации продукции до 2,058 млрд грн с 1,013 млрд грн. А валовая прибыль за 6 месяцев 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 304,178 млн грн с 207,075 млн грн.