Украина рассчитывает увеличить транзит нефти в ЕС минимум на 5%

Кабинет министров Украины рассчитывает по итогам 2013 года увеличить объем транзита нефти в страны Европейского Союза минимум на 5% по сравнению с показателями прошлого года (14,557 млн тонн).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Рассчитываем увеличить транзит на 5%, но думаю, что будет и больше», - сказал Ставицкий. При это он подчеркнул, что предпосылки для таких прогнозов достаточные. «В первую очередь мы провели серьезную работу с нашими партнерами в России и Казахстане (поставщиками нефти - УНИАН), а также с потребителями – Венгрией, Чехией и Словакией», - сказал министр.

В случае выполнения прогнозов, Украина впервые за три года продемонстрирует рост транзита нефти, однако, вероятнее всего, не достигнет показателей транзита 2011 года (17,771 млн тонн) и 2010 года (19,5 млн тонн).

Как сообщал УНИАН, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-июне 2013 года составил 7,463 млн тонн.

Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.