Украина сократила импорт газа в денежном выражении на 35,6%

Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35,6% - до 4,334 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в июне 2013 Украина сократила импорт природного газа по сравнению с июнем 2012 года в 3,5 раза — до 383,803 млн долл.

Напомним, большую долю импортируемого в Украину газа составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35,3% - до 10,296 млрд куб. м.

В июне 2013 года импорт газа уменьшился по сравнению с июнем 2012 года более чем в два раза - до 0,917 млрд куб. м.

16 июля 2013 года Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена в августе текущего года закупить у российского газового монополиста компании «Газпром» порядка 2-2,5 млрд кубометров газа.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.