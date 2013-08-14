Чад приостановил деятельность китайских нефтяников

Правительство Чада заявляет о приостановке всей деятельности китайской государственной нефтяной компании в стране в связи с нанесением ущерба окружающей среде, сообщает Русская служба Би-би-си.

Министр нефтяной промышленности сообщил, что местное подразделение Китайской национальной нефтегазовой корпорации допустило разлив нефть на некоторых участках рядом с лесом, где компания вела разведочные работы.

По словам министра, действия корпорации - недопустимое преступление против окружающей среды.

Китайская компания занимается разведкой нефти в Чаде с 2009 года.