Чад приостановил деятельность китайских нефтяников
16:52, 14 августа 2013Энергетика
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Правительство Чада заявляет о приостановке всей деятельности китайской государственной нефтяной компании в стране в связи с нанесением ущерба окружающей среде, сообщает Русская служба Би-би-си.
Министр нефтяной промышленности сообщил, что местное подразделение Китайской национальной нефтегазовой корпорации допустило разлив нефть на некоторых участках рядом с лесом, где компания вела разведочные работы.
По словам министра, действия корпорации - недопустимое преступление против окружающей среды.
Китайская компания занимается разведкой нефти в Чаде с 2009 года.
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