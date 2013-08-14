За три месяца Нигерия потеряла 1,2 млрд долларов от хищений нефти

Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, понесла убытки от хищения углеводородов в размере 1,2 млрд долларов в месяц в течение первого квартала этого года. "При стоимости барреля нефти 121 доллар за период с января по март 2013 года потери от кражи этого сырья составили 1,2 млрд долларов", - говорится в официальном коммюнике. По сообщениям из экономической столицы страны Лагоса, коммюнике подписано специальным советником президента Нигерии в области дельты Нигера Кингсли Куком, передает ИТАР-ТАСС.

В дельте Нигера, где добывается большая часть углеводородов западноафриканской страны, представители организованных преступных группировок делают врезки в нефтепроводы и перекачивают топливо в свои хранилища. Затем это сырье поступает для продажи на "черном рынке".

Другая категория похитителей нефти прибегает к варварским методам и взрывает топливопроводы. В результате возникают пожары и наносится огромный вред окружающей среде. В последнее время все большую активность проявляют пираты, которые нападают в Гвинейском заливе на танкеры.

Все это привело к тому, что, по официальным данным, продажа нигерийского "черного золота" в первом квартале этого года снизилась на 17%. Средняя ежедневная добыча нефти в Нигерии достигает 2 млн баррелей.

Эти значительные потери вызывают беспокойство руководства страны. Относительно недавно ежегодные убытки от воровства нефти оценивались в 6 млрд долларов.