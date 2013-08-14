«Черноморнефтегаз» увеличил убыток на 58%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58% - до 839,959 млн грн с 530,321 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход компании от реализации продукции в первом полугодии текущего года увеличился до 554,994 млн грн с 529,020 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Себестоимость реализуемой продукции за январь-июнь 2013 года увеличилась до 465,561 млн грн с 390,149 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Валовая прибыль «Черноморнефтегаза» за первые 6 месяцев текущего года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 89,433 млн грн с 138,871 млн грн.

Как сообщал УНИАН, "Черноморнефтегаз" завершил 2012 год с чистым убытком в размере 1,337 млрд грн.

«Черноморнефтегаз» за январь-июнь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 735,9 млн куб. м природного газа, что на 35,9%, или 193,4 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году «Черноморнефтегаз» добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.